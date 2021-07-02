Законопроект власти об олигархах невозможно доработать из-за его бессистемности, - Рахманин

Законопроект власти об олигархах противоречит сразу 5 статьям Конституции. Документ невозможно доработать из-за его бессистемности, но он нужен власти для получения дополнительных возможностей политического давления.

"Закон об олигархах - надругательство над Конституцией, ведь противоречит, по моему мнению, по меньшей мере 5-ти ее статьям. Иначе как спамом, его назвать нельзя. Если кто-то считает, что этот закон приведет к возможному установлению диктатуры, то это преувеличение. Он пока показывает лишь откровенное желание президента ее установить", - заявил Сергей Рахманин.

Член комитета по нацбезопасности обратил внимание на то, что законопроект является слишком несовершенным для того, чтобы существенно улучшить его ко второму чтению.

"Совершенствовать можно лишь то, что поддается совершенствованию. Если на самокат установить ракету "Нептун", он все равно останется самокатом", - подчеркнул депутат.

Принятие подобного законопроекта свидетельствует о незаинтересованности власти в разработке стратегии по реальной борьбе с олигархами, считает нардеп. В то же время Рахманин считает, что у власти могли быть три причины предложить подобный проект закона.

"Первая - это пиар, то есть то, что можно хорошо "продать". А "продается" у нас - сериал СНБО: "Смотрите каждую пятницу". Вторая причина - политическая. Богачи, у которых будут менее крепкие нервы, начнут договариваться, на них будет легче давить. В-третьих, это закон о публичном унижении", - подчеркнул политик.