ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Законопроект влади про олігархів неможливо допрацювати через його безсистемність, - Рахманін

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 13:52
Законопроект влади про олігархів неможливо допрацювати через його безсистемність, - Рахманін Фото: Сергій Рахманін (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Законопроект влади про олігархів суперечить одразу 5 статтям Конституції. Документ неможливо допрацювати через його безсистемність, але він потрібен владі задля отримання додаткових можливостей політичного тиску.

Про це заявив нардеп фракції "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"Закон про олігархів - наруга над Конституцією, адже суперечить, на мою думку, щонайменше 5-ти її статтям. Інакше, як спамом, його назвати не можна. Якщо хтось вважає, що цей закон - призведе до можливого встановлення диктатури, то це перебільшення. Він наразі показує лише відверте бажання президента її встановити", - заявив Сергій Рахманін.

Член комітету з нацбезпеки звернув увагу на те, що законопроект є надто недосконалим для того, щоб суттєво поліпшити його до другого читання.

"Вдосконалювати можна лише те, що піддається удосконаленню. Якщо на самокат встановити ракету "Нептун", він все одно лишиться самокатом", - наголосив депутат.

Ухвалення подібного законопроекту свідчить про незацікавленість влади у розробці стратегії з реальної боротьби з олігархами, вважає нардеп. Водночас Рахманін вважає, що влада могла мати три причини запропонувати подібний проект закону.

"Перша - це піар, тобто те, що можна добре "продати". А "продається" в нас - серіал РНБО: "Дивіться кожної п'ятниці". Друга причина - політична. Багатії, в яких будуть менш міцні нерви, почнуть домовлятися, на них буде легше тиснути. По-третє, це закон про публічне приниження", - підкреслив політик.

Нагадаємо, вчора народні депутати схвалили у першому читанні запропонований Зеленським закон про боротьбу з олігархами.

РБК-Україна також розповідало, як голосували депутати за закон про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
олигархи Партія Голос
NEWS
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
Бойовики обстріляли Донбас 26 разів, включаючи цивільний сектор: один боєць отримав поранення
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні