Законопроект про ветеранське підприємництво: які стимули отримає сектор

Понеділок 18 серпня 2025 15:38
Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Ухвалений законопроект "Про ветеранське підприємництво" нині на підписі в президента. Після реалізації заходів, які він передбачає, кількість бізнесів у сегменті соціального підприємництва поступово може зрости щонайменше на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, реалізація заходів, які передбачені в остаточно ухваленому 31 липня законопроекті "Про ветеранське підприємництво" (№10258), сприятиме поступовому зростанню кількості бізнесів у сегменті соціального підприємництва щонайменше на третину. Це стане можливим завдяки державній фінансовій підтримці, впровадженню податкових пільг і спрощенню бюрократичних процедур для ветеранів.

Згідно з документом, ветеранське підприємництво введено в законодавчу термінологію. Його субʼєктами можуть бути:

  • Самозайняті ветерани та ФОПи, зареєстровані ветеранами.
  • Члени родин ветеранів або загиблих захисників.
  • Юридичні особи, в яких не менше 60% працівників або частки у статутному капіталі належать зазначеним вище категоріям.

"Таким чином, ми закріпили на рівні законодавства чітке визначення ветеранського підприємництва. Це важливо для запуску цільових програм підтримки саме для цієї категорії бізнесу", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що такі підприємці зможуть претендувати на грантову підтримку, участь у державних і місцевих програмах пільгового кредитування, компенсацію відсоткових ставок за кредитами, підтримку в сфері лізингу та доступ до державного чи комунального майна.

Ці інструменти, пояснила Шуляк, реалізовуватимуться, зокрема, через державні, регіональні та місцеві цільові програми, а також український ветеранський фонд, Фонд підтримки підприємництва та інші бюджетні установи.

"Всі три рівні влади - держава, область і громада - зможуть брати участь у підтримці ветеранського бізнесу. Наприклад, компенсація відсотків за кредитами може здійснюватись одночасно на всіх рівнях: саме так деякі підприємства вже платять «нуль» за програмою 5-7-9", - наголосила парламентар.

Одним з ключових блоків підтримки стануть податкові механізми - податкові канікули, зменшення окремих податків, податкові кредити, спрощення процедур отримання дозволів, зменшення тиску з боку контролюючих органів.

"Мета - зняти бюрократичні барʼєри, щоб у ветеранів було менше перепон на шляху до реалізації своїх ідей у мирному житті", - сказала Шуляк.

Водночас, зауважила вона, навіть до остаточного ухвалення законопроєкту в Україні вже діють десятки прикладів ветеранського підприємництва. Зокрема, працюють соціальна меблева майстерня у Львові, ветеранські кавʼярні, мережа піцерій, створена ветеранами, що працевлаштовує інших ветеранів.

"Після набуття чинності ухваленого законопроєкту таких кейсів поступово ставатиме все більше. Це матиме позитивний ефект як для економіки, так і для реінтеграції ветеранів", - переконана Шуляк.

Вона додала, що після перемоги кількість ветеранів та членів їхніх родин може сягнути до 5 мільйонів осіб. Тому завдання держави є не просто фінансове утримання, а створення умов для повноцінної самореалізації, зокрема, через бізнес.

"Ветеранський бізнес - це не просто економічна активність. Це нова суспільна норма, яка базується на місії, - створення робочих місць, підтримка військових, формування громадянського суспільства. І цей закон - реальний крок до того, щоб ветеранський бізнес масштабувався та став впливовою силою в економіці", - наголосила Шуляк.

