Законопроект о ветеранском предпринимательстве: какие стимулы получит сектор

Принятый законопроект "О ветеранском предпринимательстве" сейчас на подписи у президента. После реализации мер, которые он предусматривает, количество бизнесов в сегменте социального предпринимательства постепенно может вырасти минимум на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, реализация мер, предусмотренных в окончательно принятом 31 июля законопроекте "О ветеранском предпринимательстве" (№10258), будет способствовать постепенному росту количества бизнесов в сегменте социального предпринимательства минимум на треть. Это станет возможным благодаря государственной финансовой поддержке, внедрению налоговых льгот и упрощению бюрократических процедур для ветеранов.

Согласно документу, ветеранское предпринимательство введено в законодательную терминологию. Его субъектами могут быть:

Самозанятые ветераны и ФОПы, зарегистрированные ветеранами.

Члены семей ветеранов или погибших защитников.

Юридические лица, в которых не менее 60% работников или доли в уставном капитале принадлежат указанным выше категориям.

"Таким образом, мы закрепили на уровне законодательства четкое определение ветеранского предпринимательства. Это важно для запуска целевых программ поддержки именно для этой категории бизнеса", - отметила Шуляк.

Она добавила, что такие предприниматели смогут претендовать на грантовую поддержку, участие в государственных и местных программах льготного кредитования, компенсацию процентных ставок по кредитам, поддержку в сфере лизинга и доступ к государственному или коммунальному имуществу.

Эти инструменты, пояснила Шуляк, будут реализовываться, в частности, через государственные, региональные и местные целевые программы, а также украинский ветеранский фонд, Фонд поддержки предпринимательства и другие бюджетные учреждения.

"Все три уровня власти - государство, область и громада - смогут участвовать в поддержке ветеранского бизнеса. Например, компенсация процентов по кредитам может осуществляться одновременно на всех уровнях: именно так некоторые предприятия уже платят "ноль" по программе 5-7-9", - подчеркнула парламентарий.

Одним из ключевых блоков поддержки станут налоговые механизмы - налоговые каникулы, уменьшение отдельных налогов, налоговые кредиты, упрощение процедур получения разрешений, уменьшение давления со стороны контролирующих органов.

"Цель - снять бюрократические барьеры, чтобы у ветеранов было меньше преград на пути к реализации своих идей в мирной жизни", - сказала Шуляк.

В то же время, отметила она, даже до окончательного принятия законопроекта в Украине уже действуют десятки примеров ветеранского предпринимательства. В частности, работают социальная мебельная мастерская во Львове, ветеранские кофейни, сеть пиццерий, созданная ветеранами, которая трудоустраивает других ветеранов.

"После вступления в силу принятого законопроекта таких кейсов постепенно будет становиться все больше. Это будет иметь положительный эффект как для экономики, так и для реинтеграции ветеранов", - убеждена Шуляк.

Она добавила, что после победы количество ветеранов и членов их семей может достичь до 5 миллионов человек. Поэтому задача государства - не просто финансовое содержание, а создание условий для полноценной самореализации, в частности, через бизнес.

"Ветеранский бизнес - это не просто экономическая активность. Это новая общественная норма, которая базируется на миссии, - создание рабочих мест, поддержка военных, формирование гражданского общества. И этот закон - реальный шаг к тому, чтобы ветеранский бизнес масштабировался и стал влиятельной силой в экономике", - подчеркнула Шуляк.