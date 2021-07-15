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Законопроект об ускорении приватизации обеспечит развитие регионов Украины, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Комплексный законопроект №4572 о стимулировании инвестиций через приватизацию обеспечит развитие экономики Украины, в том числе и на региональном уровне. Одной из новаций законопроекта станет перечисление 10% средств от малой приватизации органам местного самоуправления по месту регистрации обьектов.

Об этом заявила народный депутат Роксолана Пидласа.

"В комплексном законопроекте предлагаются совершенно новые подходы как к процессу приватизации, так и к аренде имущества и корпоративного управления. Их поддержали около 30 бизнес-ассоциаций, а это доказывает, что чрезвычайную важность инициативы для бизнеса. Принятие законопроекта даст зеленый свет для инвесторов, в том числе международных. Эта инициатива вполне может стать точкой роста для Украинской экономики", - поделилась нардеп.

Так, ряд новаций законопроекта направлены на упрощение бюрократических процедур, четкие критерии и дополнительные стимулы передачи объектов на приватизацию, возможность проведения IPO для госпредприятий.

По словам Пидласы, такое комплексное решение обеспечит долгосрочный положительный эффект на развитие экономики.

"Это касается и комплексного развития регионов Украины. На нужды развития регионов будет поступать 10% средств, полученных от аукционов малой приватизации. Если объект расположен на территории определенной ОТГ - деньги поступят органам местного самоуправления", - добавила Пидласа.

Напомним, комплексный законопроект был разработан народными депутатами совместно с Фондом госимущества и Нацсоветом реформ. Ожидаемый экономический эффект от его принятия - 12-15 млрд грн в следующем году, а также более 200 млрд грн в последующие периоды.

В среду, 14 июля, законопроект поддержал профильным комитет Верховной рады, рекомендовав его к принятию в первом чтении на заседании парламента 15 июля.

Как сообщалось ранее, с начала 2020 года Фонд госимущества провел более 2500 приватизационных аукционов, которые обеспечили поступление в бюджет 4,5 млрд грн. В 2021 году приватизация госимущества должна принести 12 млрд грн.

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законопроектприватизация