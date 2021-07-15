Законопроект про прискорення приватизації забезпечить розвиток регіонів України, - нардеп

"У комплексному законопроекті пропонуються абсолютно нові підходи як до процесу приватизації, так і до оренди майна та корпоративного управління. Їх підтримали близько 30 бізнес-асоціацій, а це доводить, що надзвичайну важливість ініціативи для бізнесу. Прийняття законопроекту дасть зелене світло для інвесторів, у тому числі міжнародних. Ця ініціатива цілком може стати точкою зростання для української економіки", - поділилася нардеп.

Так, ряд новацій законопроекту спрямовані на спрощення бюрократичних процедур, чіткі критерії та додаткові стимули передачі об'єктів на приватизацію, можливість проведення IPO для держпідприємств.

За словами Підласи, таке комплексне рішення забезпечить довгостроковий позитивний ефект на розвиток економіки.

"Це стосується і комплексного розвитку регіонів України. На потреби розвитку регіонів надходитиме 10% коштів, отриманих від аукціонів малої приватизації. Якщо об'єкт розташований на території певної ОТГ - гроші надійдуть органам місцевого самоврядування", - додала Підласа.