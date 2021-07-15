Законопроект про прискорення приватизації забезпечить розвиток регіонів України, - нардеп

Комплексний законопроект № 4572 про стимулювання інвестицій через приватизацію забезпечить розвиток економіки України, в тому числі й на регіональному рівні. Однією з новацій законопроекту стане перерахування 10% коштів від малої приватизації органам місцевого самоврядування за місцем реєстрації об'єктів.
Про це заявила народний депутат Роксолана Підласа.
"У комплексному законопроекті пропонуються абсолютно нові підходи як до процесу приватизації, так і до оренди майна та корпоративного управління. Їх підтримали близько 30 бізнес-асоціацій, а це доводить, що надзвичайну важливість ініціативи для бізнесу. Прийняття законопроекту дасть зелене світло для інвесторів, у тому числі міжнародних. Ця ініціатива цілком може стати точкою зростання для української економіки", - поділилася нардеп.
Так, ряд новацій законопроекту спрямовані на спрощення бюрократичних процедур, чіткі критерії та додаткові стимули передачі об'єктів на приватизацію, можливість проведення IPO для держпідприємств.
За словами Підласи, таке комплексне рішення забезпечить довгостроковий позитивний ефект на розвиток економіки.
"Це стосується і комплексного розвитку регіонів України. На потреби розвитку регіонів надходитиме 10% коштів, отриманих від аукціонів малої приватизації. Якщо об'єкт розташований на території певної ОТГ - гроші надійдуть органам місцевого самоврядування", - додала Підласа.
Нагадаємо, комплексний законопроект був розроблений народними депутатами спільно з Фондом держмайна і Нацрадою реформ. Очікуваний економічний ефект від його прийняття - 12-15 млрд грн наступного року, а також понад 200 млрд грн у наступні періоди.
У середу, 14 липня, законопроект підтримав профільним комітет Верховної ради, рекомендувавши його до прийняття в першому читанні на засіданні парламенту 15 липня.
Як повідомлялося раніше, з початку 2020 року Фонд держмайна провів понад 2500 приватизаційних аукціонів, які забезпечили надходження до бюджету 4,5 млрд грн. У 2021 році приватизація держмайна повинна принести 12 млрд грн.