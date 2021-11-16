Законопроект о столице противоречит Конституции Украины, - Белоцерковец

"С нарушением регламента "Слуги народа" таки решились вынести в сессионный зал законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" и планируют принять его наспех уже в этот четверг. Хотя он нарушает Конституцию, ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" и Европейскую хартию местного самоуправления. Эти документы обеспечивают балансы власти, и их нарушение ведет к авторитаризму", - написал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что законопроект отсрочивает выборы в районные советы, тогда как РГА будут существовать до 2025 года.

"В переходный период, который может длиться до 2025 года, вертикаль центральной власти узурпирует власть в районах. РГА продолжают свое существование до момента создания районных исполкомов. Подчиняться они будут председателю КГГА. А проведение выборов в районные советы отсрочено до 2025 года. Для политической борьбы в тексте законопроекта тезис о создании районов озвучен, но провести их будет невозможно до завершения "сверхсложной" процедуры согласования границ районов с Кабинетом министров. Это узурпация власти", - отметил "УДАРовец".

Он добавил, что авторы законопроекта прописали его таким образом, чтобы не проводить выборы в районные советы до 2025 года.

"Фактически авторы этого драфта законопроекта сделали все, чтобы власти ни в коем случае не получили непредсказуемые результаты выборов в районные советы до 2025 года", - отметил Белоцерковец.

Он также призвал центральные власти не нарушать Конституцию и Европейскую хартию местного самоуправления ради своих политических выгод.