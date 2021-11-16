Законопроект про столицю суперечить Конституції України, - Білоцерковець

"З порушенням регламенту "Слуги народу" таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" та планують ухвалити його поспіхом вже цього четверга. Хоча він порушує Конституцію, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму", - написав Белоцерковець.

Він наголосив, що законопроект відтерміновує вибори до районних рад, тоді як РДА будуть існувати до 2025 року

"У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. РДА продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА. А проведення виборів у районні ради відтерміноване до 2025 року. Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення "надскладної" процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів. Це узурпація влади", - зазначив "УДАРівець".

Він додав, що автори законопроекту прописали його таким чином, щоб не проводити вибори у районні ради до 2025 року.

"Фактично автори цього драфту законопроекту зробили все, щоб влада в жодному разі не отримала непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року", - зазначив Білоцерковець.

Він також закликав центральну владу не порушувати Конституцію та Європейську хартію місцевого самоврядування заради своїх політичних вигод.