Новый закон о столице восстановит местное самоуправление в Киеве, - нардеп

Вопрос принятия закона о столице, который восстановит роль местного самоуправления в Киеве, актуален уже более 7 лет. Это важно для воплощения в жизнь реформы децентрализации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Виталия Безгина во время пресс-конференции "Презентация проекта закона о городе Киев - столице Украины".

По его словам, сейчас Киев остается единственной административно-территориальной единицей, которую эта реформа не коснулась.

"Вопрос определения статуса Киева снова на повестке дня. Он актуален уже как минимум 7 лет. Киев - европейская столица, которую так и не коснулись положительные изменения, что дает нам реформа децентрализации. В частности, относительно полномочий местного самоуправления. В то же время документ наконец восстанавливает автономию местного самоуправления в городе. Также законопроект предлагает отделить представительство исполнительной власти от самоуправляющихся управленческих решений. За ней останется координация территориальных органов исполнительной власти, реализация государственных программ, а также надзорные полномочия", - подчеркнул Виталий Безгин.

Эксперты во время пресс-конференции отметили, что действующая система управления в Киеве полностью противоречит принципу разделения власти в Украине.

Также депутат Безгин добавил, что документ дает право создавать собственный исполнительный орган (исполком), который будет возглавлять киевский городской голова.