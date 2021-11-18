Законопроект о столице должен быть снят с рассмотрения, - "УДАР" Кличко

Благодаря активности депутатов и блокированию президиума Верховной рады антиконституционный законопроект о столице был отложен. Однако он должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан.

"УДАР Виталия Кличко" благодарит народных избранников, которые отказались предавать интересы своих избирателей и проявили достойную гражданскую позицию. Закон о столице должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан. Его нельзя принимать до получения положительных выводов Совета Европы и Венецианской комиссии. Столица Украины должна развиваться по европейским нормам. Только киевляне и избранные ими органы местного самоуправления имеют право определять, каким быть Киеву", - говорится в заявлении.

"УДАР" поблагодарил киевлян, которые выразили свое негативное отношение к авторитарному закону. И выразил надежду на то, что властям хватит мужества признать свои ошибки и не настаивать на рассмотрении закона, который вредит интересам Киева и киевлян.