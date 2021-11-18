Законопроект про столицю має бути знятий з розгляду, - "УДАР Кличка"

Завдяки активності депутатів та блокуванню президії Верховної ради антиконституційний законопроєкт про столицю було відкладено. Проте він має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований.

"УДАР Віталія Кличка" дякує народним обранцям, які відмовилися зраджувати інтересам своїх виборців та проявили гідну громадянську позицію. Закон про столицю має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований. Його не можна ухвалювати до отримання позитивних висновків Ради Європи та Венеційської комісії. Столиця України має розвиватися за європейськими нормами. Лише кияни та обрані ними органи місцевого самоврядування мають право визначати, яким бути Києву", - йдеться у заяві.

"УДАР" подякував киянам, які висловили своє негативне ставлення до авторитарного закону. І висловив сподівання на те, що владі вистачить мужності визнати свої помилки та не наполягати на розгляді закону, який шкодить інтересам Києва та киян.