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Законопроект про столицю має бути знятий з розгляду, - "УДАР Кличка"

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 18:01
Законопроект про столицю має бути знятий з розгляду, - "УДАР Кличка" Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Завдяки активності депутатів та блокуванню президії Верховної ради антиконституційний законопроєкт про столицю було відкладено. Проте він має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт партії "УДАР".

"УДАР Віталія Кличка" дякує народним обранцям, які відмовилися зраджувати інтересам своїх виборців та проявили гідну громадянську позицію. Закон про столицю має бути остаточно знятий з розгляду та суттєво доопрацьований. Його не можна ухвалювати до отримання позитивних висновків Ради Європи та Венеційської комісії. Столиця України має розвиватися за європейськими нормами. Лише кияни та обрані ними органи місцевого самоврядування мають право визначати, яким бути Києву", - йдеться у заяві.

"УДАР" подякував киянам, які висловили своє негативне ставлення до авторитарного закону. І висловив сподівання на те, що владі вистачить мужності визнати свої помилки та не наполягати на розгляді закону, який шкодить інтересам Києва та киян.

Як повідомлялося, 18 листопада на порядку денному Верховної ради України стоїть розгляд законопроєкту "Про місто Київ - столицю України". Попри антиконституційність цього законопроекту його передбачалося розглядати за спец процедурою - в авральному режимі, без обговорень та депутатських поправок.

1 листопада лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко заявив, що направив текст законопроекту про столицю на розгляд Венеційської комісії.

Пізніше з’явилася інформація про те, що Комісія готує негативний висновок стосовно цього документу. 17 листопада свої критичні зауваження до законопроекту №2143-3 надіслала Рада Європи.

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