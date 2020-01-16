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В НАТО ожидают презентацию реформы СБУ в конце января

Новости » Политика     16.01.2020 - 16:59
В НАТО ожидают презентацию реформы СБУ в конце января
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Представители Альянса поддержали комплекс реформ в секторе безопасности и обороны Украины

Представители Североатлантического альянса (НАТО) ожидают представление основных направлений реформы Службы безопасности Украины (СБУ) в конце января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что международные партнеры во время заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе выразили поддержку комплексу реформ в секторе безопасности и обороны, которые проводятся на данный момент в Украине.

"Международные партнеры по НАТО ожидают, что в ближайшее время, в частности в рамках запланированного на конец текущего месяца заседания совместной рабочей группы высокого уровня Украина-НАТО по вопросам военной реформы, будут представлены главные направления реформирования Службы безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными между Украиной и НАТО.

Также сообщалось, что Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость-2020". Учения пройдут 5-9 октября в Одессе.

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