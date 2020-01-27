Законопроект про реформу СБУ буде не пізніше березня, - Монастирський

Фото: Денис Монастирський (РБК-Україна)

Є близько дев'яти законопроектів, які знаходяться в Офісі президента вже не перший рік

Законопроект про реформу в Службі безпеки України (СБУ) буде не пізніше лютого-березня. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна.

Монастирський зазначив, що через півроку після зміни влади в парламенті немає законопроекту про реформу СБУ від президента, як це передбачено.

"Цей факт свідчить, що загальна концепція ще не знайдена", - вважає він.

За його словами, є близько дев'яти законопроектів, які в Офісі президента вже не перший рік.

"Ведуться дискусії, в тому числі в комітеті з нацбезпеки, про те, яким повинен бути концепт. Так, він відрізняється від бачення Служби безпеки України", - заявив він.

Монастирський заявив, що зараз знайдена точка зборки, на базі комітету буде шукатися консенсус і до кінця лютого він буде знайдений.

"Ще два-три тижні знадобиться, щоб його коректно прописати в тіло закону. Тому я очікую проект не пізніше лютого-березня місяця", - додав він.

Нагадаємо, колегія Служби безпеки України підтримала концепт законопроекту про реформування СБУ.

Додамо, представники Північноатлантичного альянсу очікують представлення основних напрямів реформи Служби безпеки України в кінці січня.