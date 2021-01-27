Законопроект о промышленных выбросах не защищает экологию, а усиливает коррупцию, - "Укрметаллургпром"

В законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№4167) закладываются заведомо невыполнимые требования, что приведет лишь к усилению коррупции. Поэтому проект нужно полностью переписать.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире "Украина 24".

"Ни к экологии, ни к загрязнениям этот проект (о промышленных выбросах, - ред.) отношения не имеет. Это создание коррупционной схемы за счет того, что выдвигаются заведомо невыполнимые требования для всех промышленных предприятий. И закладывание в ручном механизме нескольких схем, как Минприроды сможет это все потом в ручном режиме разруливать. Понятно, что это все ведет к коррупции, к извращению рынка", - сказал Каленков.

По его мнению, депутатам следует отклонить предложенный Минэкологии законопроект № 4167 и подготовить новый документ, совместно с представителями бизнеса и экспертами.

"Этот законопроект обсуждался в течение осени на нескольких круглых столах, на слушаниях. Практически на всех этих слушаниях весь реальный сектор экономики, все бизнес-ассоциации выступали за то, что этот законопроект извращает понятие государственного контроля за промышленными выбросами, создает невыполнимые условия, и он должен быть переписан с нуля", - рассказал Каленков.

Он также подчеркнул: бизнес не против ужесточения экологических норм, он выступает за их реалистичность.

"Мы за то, чтобы требования были реальными, выполнимыми, и мы готовы эти требования выполнять и идти по соответствующим графикам для каждой из отраслей", - отметил Каленков.

Глава "Укрметаллургпрома" напомнил: в странах Восточной Европы процесс ужесточения экологических нормативов и модернизации промышленности занял десятилетия, при том, что государства выделяли на это огромные средства.

"Они до сих пор не завершили этот процесс. А нам предлагается за полтора-четыре года, в зависимости от отрасли, провести все необходимые изменения. Я понимаю, что в это хотелось бы верить, что это глупость. Скорее всего, это злой умысел по созданию таких невыполнимых условий и вынуждению предприятий как-то договариваться, идти в министерство и т.д.", - добавил Каленков.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.

В свою очередь директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что принятие предложенного правительством законопроекта о промышленных выбросах приведет к уничтожению целых отраслей экономики, поэтому документ нуждается в доработке.