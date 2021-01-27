Законопроект про промислові викиди не захищає екологію, а посилює корупцію, - "Укрметалургпром"

В законопроект "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення" (№4167) закладаються свідомо нездійсненні вимоги, що призведе лише до посилення корупції. Тому проект треба повністю переписати.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "Україна 24".

"Ні до екології, ні до забруднень цей проект (про промислові викиди, - ред.) відношення не має. Це створення корупційної схеми шляхом того, що висуваються свідомо нездійсненні вимоги для всіх промислових підприємств. І закладання в ручному механізмі декількох схем, як Мінприроди зможе це все потім в ручному режимі розрулювати. Зрозуміло, що це все веде до корупції, до викривлення ринку", - сказав Каленков.

На його думку, депутатам слід відхилити запропонований Мінекології законопроект № 4167 і підготувати новий документ, спільно з представниками бізнесу та експертами.

"Цей законопроект обговорювався протягом осені на кількох круглих столах, на слуханнях. Практично на всіх цих слуханнях весь реальний сектор економіки, всі бізнес-асоціації виступали за те, що цей законопроект перекручує поняття державного контролю за промисловими викидами, створює нездійсненні умови, і він повинен бути переписаний з нуля", - розповів Каленков.

Він також підкреслив: бізнес не проти посилення екологічних норм, він виступає за їх реалістичність.

"Ми за те, щоб вимоги були реальними, здійсненними, і ми готові ці вимоги виконувати і йти за відповідними графіками для кожної з галузей", - зазначив Каленков.

Голова "Укрметаллургпрому" нагадав: у країнах Східної Європи процес посилення екологічних нормативів та модернізації промисловості зайняв десятиліття, при тому, що держави виділяли на це величезні кошти.

"Вони досі не завершили цей процес. А нам пропонується за півтора-чотири роки, залежно від галузі, провести всі необхідні зміни. Я розумію, що в це хотілося б вірити, що це дурість. Швидше за все, це злий умисел щодо створення таких нездійсненних умов і спонукання підприємств як щось домовлятися, йти в міністерство і т. д.", - додав Каленков.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту № 4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.

Своєю чергою директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, тому документ потребує доопрацювання.