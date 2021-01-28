Законопроект о промышленных выбросах существенно ударит по бизнесу, - нардеп

Предложенный Министерством экологии законопроект №4167 относительно промышленных выбросов ударит по бизнесу - вместо того, чтобы ускорить экомодернизацию предприятий.

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня монобольшинство выкручивает руки полностью своими законами предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, не заботясь о собственном производителе. Считаю, что агенты иностранных партнеров сидят там и диктуют, какие законы писать. Нельзя сегодня в 30 раз сразу брать и поднимать налоги во время пандемии, во время войны в нашем государстве. Надо, наоборот, стимулировать бизнес, давать инвестиционный климат", - сказал Шахов.

По его словам, сегодня средства от эконалога не имеют целевого назначения и не направляются на природоохранные мероприятия. Однако вместо того, чтобы изменить эту ситуацию, власть решила усилить налоговое давление на промышленность.

"Те экологические налоги, которые платит сегодня металлургическая отрасль, химическая отрасль и т.д., идут неизвестно куда. Не высаживаются леса, не модернизируются предприятия. Я бы на месте власти и президента обратил бы внимание на то, что надо экологические налоги, которые сегодня платят, возвращать обратно к предприятиям, контролируя спецфонд. Давать их как инвестиции на модернизацию этих предприятий", - сказал Шахов.

По его мнению, государство должно оказать поддержку предприятиям, а не увеличивать налоги для них. Он также подчеркнул: европейские страны проходили путь экомодернизации на протяжении десятков лет, предоставляя бизнесу значительную финансовую поддержку от государства.

"Европа шла к этому 30 лет. Украине, если брать за нехватки времени и нехватки денег, на это понадобится 200 лет", - добавил Шахов.

Напомним, ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что в законопроекте о выбросах № 4167 закладываются заведомо невыполнимые требования, которые приведут лишь к усилению коррупции. Поэтому проект нужно полностью переписать.

Народный депутат Украины Сергей Магера заявлял, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту № 4167, которые должны быть учтены при его доработке.