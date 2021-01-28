Законопроект про промислові викиди суттєво вдарить по бізнесу, - нардеп 

Запропонований Міністерством екології законопроект №4167 щодо промислових викидів вдарить по бізнесу - замість того, щоб пришвидшити екомодернізацію підприємств.

Про це заявив народний депутат України, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні монобільшість викручує руки повністю своїми законами підприємствам малого, середнього та великого бізнесу, не дбаючи про власного виробника. Вважаю, що агенти іноземних партнерів сидять там і диктують, які закони писати. Не можна сьогодні в 30 разів одразу брати і піднімати податки під час пандемії, під час війни в нашій державі. Треба, навпаки, стимулювати бізнес, давати інвестиційний клімат", - сказав Шахов.

За його словам, сьогодні кошти від екоподатку не мають цільового призначення і не спрямовуються на природоохоронні заходи. Проте замість того, щоб змінити цю ситуацію, влада вирішила посилити податковий тиск на промисловість.

"Ті екологічні податки, які сплачує сьогодні металургійна галузь, хімічна галузь і т.д., йдуть невідомо куди. Не висаджуються ліси, не модернізуються підприємства. Я б на місці влади і президента звернув би увагу на те, що треба екологічні податки, які сьогодні сплачують, повертати назад до підприємств, контролюючи спецфондом. Давати їх як інвестиції на модернізацію цих підприємств", - сказав Шахов.

На його думку, держава має надати підтримку підприємствам, а не збільшувати податки для них. Він також наголосив: європейські країни проходили шлях екомодернізації впродовж десятків років, надаючи бізнесу значну фінансову підтримку від держави.

"Європа йшла до цього 30 років. Україні, якщо брати за браком часу і за браком грошей, на це знадобиться 200 років", - додав Шахов.

Нагадаємо, раніше президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що у законопроект про викиди № 4167 закладаються свідомо нездійсненні вимоги, які призведуть лише до посилення корупції. Тому проект потрібно повністю переписати.

Народний депутат України Сергій Магера заявляв, що запропоновані Мінекології екологічні нормативи не відповідають європейським і створюють можливості для зловживань з боку чиновників, а не для захисту навколишнього середовища.

За його словами, у бізнес-спільноти є багато зауважень до законопроекту № 4167, які повинні бути враховані при його доопрацюванні.