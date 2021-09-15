Законопроект о переходном периоде на Донбассе требует обсуждений, - Разумков

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений. Он требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в минском и нормандском форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Разумкова для агентства " Интерфакс-Украина ".

По его словам, нужно случайно не создать "каких-то зон турбулентности", и чтобы сохранилась поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза и США.

"Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску". Я об этом говорил с коллегами, участвующими в минском, нормандском форматах”, - сказал Разумков.

Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете (комитете Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.).

"Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно. Но когда это произойдет - я сейчас не готов ответить", - отметил спикер.