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Законопроект о переходном периоде на Донбассе требует обсуждений, - Разумков

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Киев, Среда 15 сентября 2021 14:03
Законопроект о переходном периоде на Донбассе требует обсуждений, - Разумков Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что законопроект об основах госполитики переходного периода требует дополнительных обсуждений. Он требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в минском и нормандском форматах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Разумкова для агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, нужно случайно не создать "каких-то зон турбулентности", и чтобы сохранилась поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза и США.

"Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску". Я об этом говорил с коллегами, участвующими в минском, нормандском форматах”, - сказал Разумков.

Он напомнил, что законопроект пока находится в профильном комитете (комитете Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.).

"Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно. Но когда это произойдет - я сейчас не готов ответить", - отметил спикер.

Напомним, Украина направила Венецианской комиссии проект закона о переходном периоде на Донбассе.

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Дмитрий Разумков Донбасс
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