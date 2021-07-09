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Украина направила Венецианской комиссии проект закона о переходном периоде на Донбассе

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 22:02
Украина направила Венецианской комиссии проект закона о переходном периоде на Донбассе Фото: Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе. Комиссия уже сообщила, что получила документ от украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире канала "Украина 24".

"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводу, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - заявил он.

Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.

Что предлагает документ

Как рассказали в Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:

  • ввести элементы переходной юстиции;
  • очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;
  • установить институт конвалидации правомочий;
  • создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;
  • определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.

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