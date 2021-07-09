Украина направила Венецианской комиссии проект закона о переходном периоде на Донбассе

Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе. Комиссия уже сообщила, что получила документ от украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире канала "Украина 24" .

"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводу, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - заявил он.

Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.

Что предлагает документ

Как рассказали в Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:

ввести элементы переходной юстиции;

очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;

установить институт конвалидации правомочий;

создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.