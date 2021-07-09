Украина направила Венецианской комиссии проект закона о переходном периоде на Донбассе
Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе. Комиссия уже сообщила, что получила документ от украинской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире канала "Украина 24".
"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводу, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - заявил он.
Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.
"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.
Что предлагает документ
Как рассказали в Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:
- ввести элементы переходной юстиции;
- очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;
- установить институт конвалидации правомочий;
- создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;
- определить особенности монетарной политики во время переходного периода.
Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.