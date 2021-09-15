Законопроект про перехідний період на Донбасі вимагає обговорень, - Разумков

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вважає, що законопроект про засади держполітики перехідного періоду потребує додаткових обговорень. Він вимагає додаткових обговорень з урахуванням переговорів у мінському і нормандському форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Разумкова для агентства " Інтерфакс-Україна ".

За його словами, потрібно випадково не створити "якихось зон турбулентності", і щоб збереглася підтримка України, яка існує на рівні Європейського Союзу і США.

"Тому що ми знаємо, що санкції прив'язані до "Мінську". Я про це говорив з колегами, які беруть участь в мінському, нормандському форматах", - сказав Разумков.

Він нагадав, що законопроект поки знаходиться в профільному комітеті (комітеті Верховної ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, - ред.).

"Його ще не пропонували до розгляду в залі. Там є різні норми, в тому числі ті, які треба буде обговорювати додатково. Але коли це станеться - я зараз не готовий відповісти", - зазначив спікер.