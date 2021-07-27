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Законопроект о переходном периоде на Донбассе планируется направить в Раду осенью, - Резников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму правительство Украины планирует направить в Верховную раду осенью. Документ призван обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

"На сегодняшний день мы почти на финализации с точки зрения рассмотрения этого законопроекта в правительстве и после утверждения правительством он будет направлен, соответственно в Верховную Раду Украины для рассмотрения, - сказал Резников в ходе обсуждения законопроекта в рамках "Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Вице-премьер выразил надежду, что депутаты рассмотрят этот законопроект осенью, в следующий сессионный период. Он также отметил, что над первоначальным вариантом документа работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. Всего было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений, и из 98 страниц изначального первого проекта остались 30.

Резников подчеркнул, что законопроект о переходном периоде на Донбассе - фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения.

Напомним, ранее Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе.

Как рассказали в Минреинтеграции, законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции.

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