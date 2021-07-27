Законопроект про перехідний період на Донбасі планується направити в Раду восени, - Резніков

Законопроєкт про перехідному періоді на Донбасі і в Криму уряд України планує направити до Верховної Ради восени. Документ покликаний забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова .

"На сьогодні ми майже на фіналізації з точки зору розгляду цього законопроєкту в уряді і після затвердження урядом він буде направлений, відповідно до Верховної Ради України для розгляду, - сказав Резніков в ході обговорення законопроєкту в рамках "Національної платформи "діалог про мир і безпечну реінтеграцію".

Віцепрем'єр висловив надію, що депутати розглянуть цей законопроєкт восени, в наступний сесійний період. Він також зазначив, що над першим варіантом документа працювали представники громадянського суспільства, державних інститутів та іноземних місій. Всього було розглянуто близько 180 рекомендацій та пропозицій, і з 98 сторінок початкового першого проєкту залишилися 30.

Резніков підкреслив, що законопроєкт про перехідний період на Донбасі - фундаментальний документ, який дозволить безпечно реінтегрувати тимчасово окуповані території і встановити довіру між людьми по обидва боки лінія розмежування.