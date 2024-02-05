Законопроект про основні принципи відновлення презентують у квітні, - Шуляк

Серед основних принципів відновлення, на які робитимуть акцент у відповідному законопроекті, Шуляк назвала:

Відбудову за принципом "Будуй краще ніж було";

Відновлення за принципами зеленої, інклюзивної та цифрової економіки;

Прозорість і підзвітність всіх процесів відбудови;

Моніторинг реалізації проєктів відновлення, які фінансуються з держбюджету;

Розробка програм комплексного відновлення, які в кожній з 14 українських областей ОМС за участі громадськості складають самостійно.

До прикладу, у Житомирській області, яка також постраждала від атак ворога, органи місцевого самоврядування за участю експертного середовища при максимальному залученні громадськості вже почали розробляти програми комплексного відновлення.

До процесу долучились 7 громад - Глибочицька, Лугинська, Олевська, Новоборівська, Овруцька, Баранівська, Коростенська. В основі програми - поєднання бачення просторового та соціально-економічного розвитку, оцінки усіх викликів та аналіз доступних ресурсів з метою їх найоптимальнішого використання, а також вивчення потреб жителів.

"Такі програми комплексного відновлення, які наразі розробляють на Житомирщині, надалі стануть основою містобудівної документації. Їх розробка обов’язкова для найбільш постраждалих громад, що мають статус "територія відновлення". Втім, є і такі регіони, які не лише розробили, а і презентували свою програму. Зокрема, Київщина”, - повідомила Олена Шуляк.

За її словами, на прикладі Житомирщини можна побачити повноцінну реалізацію ще одного принципу відновлення - принципу "Відбудуй краще, ніж було". Цей кейс - будівництво сучасного дитячого садочку в місті Овруч за фінансової підтримки уряду Естонії.

"Це перший з 15 об'єктів загальної інфраструктури, які Житомирська ОДА передала на розгляд уряду Естонії для отримання допомоги у відновленні області. Сам дитячий садок - аналог проєкту дитсадків, які в Естонії будуть для місцевих дітей, тому принцип "Будуй краще, ніж було” у цьому випадку реалізований максимально", - наголосила Шуляк.

Загалом на Житомирщині різного ступеню руйнувань зазнали 4830 об’єктів, серед яких 207 було зруйновано повністю, повідомила Шуляк. Втім, 3131 об’єктів, тобто 65% з них вже відновили. Серед відновлених об‘єктів багатоквартирні і приватні будинки, заклади освіти, адмінбудівлі, заклади охорони здоров‘я, об‘єкти критичної інфраструктури тощо.

Говорячи про відбудову на прикладі Житомирщини, Шуляк також вказала на іншу невід‘ємну складову цього процесу - програму державної компенсації за зруйноване і пошкоджене в результаті російської збройної агресії житло "єВідновлення". Цей регіон, підкреслила Шуляк, займає друге місце серед усіх українських областей за швидкістю опрацювання заяв громадян - на сьогодні комісіями при ОМС оброблено вже 90% всіх поданих заяв на компенсацію. Найвищий відсоток опрацювань у Малинській, Житомирській та Овруцькій громадах.

"Мешканці цієї області подали рекордну кількість заяв на відшкодування за пошкодження приватних будинків - 76% всіх заяв на компенсацію за пошкоджене житло надійшло саме від таких заявників. Для деяких областей саме відновлення приватних будинків нині у пріоритеті. Але не всі заявникам підходить як компенсація саме житловий сертифікат. Тому для них ми передбачили можливість отримати гроші від держави на відбудову будинку, який було знищено", - повідомила Шуляк.

Загалом, за її словами, мешканці області подали наразі 771 заяв на компенсацію за пошкоджене житло, з яких 695 заяв вже опрацьовано і 591 заявнику компенсацію погоджено, а 562 заявники її навіть отримати - на 54 млн гривень.