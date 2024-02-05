Законопроект об основных принципах восстановления будет представлен в апреле, - Шуляк

Среди основных принципов восстановления, на которые будут делаться акцент в соответствующем законопроекте, Шуляк назвала:

восстановление по принципу "Будь лучше чем было";

восстановление по принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики;

Прозрачность и подотчетность всех процессов восстановления;

Мониторинг реализации проектов восстановления, финансируемых из госбюджета;

Разработка программ комплексного обновления, которые в каждой из 14 украинских областей ОМС с участием общественности составляют самостоятельно.

К примеру, в Житомирской области, также пострадавшей от атак врага, органы местного самоуправления с участием экспертной среды при максимальном привлечении общественности уже начали разрабатывать программы комплексного восстановления.

К процессу присоединились 7 общин - Глубочицкая, Лугинская, Олевская, Новоборовская, Овручская, Барановская, Коростенская. В основе программы- сочетание видения пространственного и социально-экономического развития, оценки всех вызовов и анализ доступных ресурсов с целью их оптимального использования, а также изучение потребностей жителей.

"Такие программы комплексного восстановления, которые сейчас разрабатывают в Житомирской области, в дальнейшем станут основой градостроительной документации. Их разработка обязательна для наиболее пострадавших общин, имеющих статус "территория восстановления". Впрочем, есть и такие регионы, которые не только разработали, но и презентовали свою программу, в частности, Киевщина", - сообщила Елена Шуляк.

По ее словам, на примере Житомирщины можно увидеть полноценную реализацию еще одного принципа восстановления - принципа "Отстрой лучше, чем было". Этот кейс - строительство современного детского сада в городе Овруч при финансовой поддержке правительства Эстонии.

"Это первый из 15 объектов общей инфраструктуры, которые Житомирская ОГА передала на рассмотрение правительства Эстонии для получения помощи в восстановлении области. Сам детский сад - аналог проекта детсадов, которые в Эстонии будут для местных детей, поэтому принцип "Строй лучше, чем было" в этом случае реализован максимально", - подчеркнула Шуляк.

Всего в Житомирской области разной степени разрушений подверглись 4830 объектов, среди которых 207 были разрушены полностью, сообщила Шуляк. Впрочем, 3131 объект, то есть 65% из них уже восстановили. Среди восстановленных объектов многоквартирные и частные дома, учебные заведения, админздания, учреждения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры и т.д.

Говоря об восстановлении на примере Житомирщины, Шуляк также указала на другую неотъемлемую составляющую этого процесса - программу государственной компенсации за разрушенное и поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье "єВідновлення". Этот регион, подчеркнула Шуляк, занимает второе место среди всех украинских областей по скорости обработки заявлений граждан - на сегодня комиссиями при ОМС обработано уже 90% всех поданных заявлений на компенсацию. Самый высокий процент проработок в Малинской, Житомирской и Овручской общинах.

"Жители этой области подали рекордное количество заявлений на возмещение за повреждение частных домов - 76% всех заявлений на компенсацию за поврежденное жилье поступило именно от таких заявителей. Для некоторых областей именно восстановление частных домов сейчас в приоритете. Но не все заявителям подходит как компенсация именно жилой сертификат. Поэтому для них мы предусмотрели возможность получить деньги от государства на восстановление уничтоженного дома", - сообщила Шуляк.

В целом, по ее словам, жители области подали 771 заявлений на компенсацию за поврежденное жилье, из которых 695 заявлений уже проработаны и 591 заявителю компенсация согласована, а 562 заявителя ее даже получить - на 54 млн гривен.