Законопроект об олигархах противоречит Конституции, - Денисова

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина", - говорится в письме.

В частности, нормам Конституции противоречит наделение президента и СНБО не неконституционными полномочиями ограничивать права человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ.

"С целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)", - предлагает уполномоченный Рады по правам человека.

Денисова добавила, что в случае принятия законопроекта в существующей редакции, она обратится в Конституционный суд для его рассмотрения.

"В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины "Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека" внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона", - отмечает она.