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Интервью

В законопроект "Об антикоррупционном суде" подготовили новую поправку, - нардеп

НовостиПолитика    14.06.2018 - 13:48
Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Леонид Емец (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, в ближайшее время в ВР внесут проект изменений к законопроекту

Верховная рада внесет в закон об антикоррупционном суде (АКС) поправку, которая предоставит антикоррупционному суду полномочия оспаривать решения судов первой инстанции. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Леонид Емец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время в ВР внесут проект изменений к законопроекту.

"По антикоррупционному суду - основные позиции Венецианской комиссии учтены. Полностью международный совет экспертов имеет право международного вето, а по мелочам мы сейчас видим - вылезают нехорошие вещи. Но это мы поправим", - заявил Емец.

Он объяснил, что после старта работы антикоррупционного суда антикоррупционные дела НАБУ должны быть переданы в АКС, который сможет оспаривать или подтверждать решения суда первой инстанции.

"Дела передают в случае, если на тот момент будет АКС фактически действовать. Мы сейчас готовим поправку, которая должна исправить эту позицию. Собственно ее мы планируем в ближайшее время зарегистрировать", - заявил Емец.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.

Антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас, - Мингарелли Евросоюз на днях даст оценку закону об антикоррупционном суде
Теги публикации: НАБУ, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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