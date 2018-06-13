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Закон об антикоррупционном суде в четверг вступит в силу

НовостиПолитика    13.06.2018 - 10:59
Иллюстративное фото (president.gov.ua)
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Документ опубликован в издании "Голос Украины"

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня 2018 года, вступит в силу. Так, документ в среду опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, однако часть раздела "Заключительные и переходные положения" вступит в силу со дня начала работы суда.

Антикоррупционному суду будут подсудны уголовные производства в коррупционных преступлениях, подследственных Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), только в том случае, если размер предмета преступления или причиненного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на сейчас это 881 тыс. гривен).

Напомним, 11 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

В среду организация Transparency International Украина призвала исправить положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. В организации отмечают, что апелляции по делам НАБУ, которые сейчас рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Подчеркивается, что такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

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Теги публикации: антикоррупционный суд, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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