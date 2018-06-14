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До законопроекту "Про антикорупційний суд" підготували нову поправку, - нардеп

НовиниПолітика    14.06.2018 - 13:48
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Леонід Ємець (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, найближчим часом до ВР внесуть проект внесення змін до законопроекту

Верховна рада внесе у закон про антикорупційний суд (АКС) поправку, яка надасть антикорупційному суду повноваження оскаржувати рішення судів першої інстанції. Про це розповів перший заступник голови комітету Верховної ради з питань правової політики Леонід Ємець, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом до ВР внесуть проект внесення змін до законопроекту.

"По антикорупційному суду - основні позиції Венеційської комісії враховані. Повністю міжнародна рада експертів має право міжнародного вето, а по дрібницях ми наразі бачимо - вилазять нехороші речі. Але це ми поправимо", - заявив Ємець.

Він пояснив, що до після старту роботи антикорупційного суду антикорупційні справи НАБУ мають бути передані до АКС, який зможе оскаржувати або підтверджувати рішення суду першої інстанції.

"Справи передають у випадку, якщо на той момент буде АКС фактично діяти.  Ми зараз готуємо поправку, яка має виправити цю позицію. Власне її ми плануємо в найближчий час зареєструвати", - заявив Ємець.

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року. 

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Теги публікації: НАБУ, Леонид Емец, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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