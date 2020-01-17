Фото: Анатолий Максимчук (kmu.gov.ua)

По словам Анатолия Максимчука, законопроект будет на рассмотрении правительства еще около месяца

Представленный Министерством культуры законопроект "О противодействии дезинформации" планируют внести в раду в конце февраля. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект будет на рассмотрении правительства еще около месяца. Так, в понедельник 20 января, на сайте Министерства планируется обнародования текста законопроекта, а 28 января - проведение широкого обсуждения с экспертами, депутатами и общественностью.

"Мы организуем стратегический диалог, где в течение 7-8 часов будут проявляться все проблемные дискуссионные моменты этого законопроекта. Примерно месяц мы хотим на рассмотрение правительства, поскольку это правительственный законопроект. Мы хотим внести его примерно в конце февраля месяца", - заявил Максимчук.

В свою очередь заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал в комментарии РБК-Украина, что депутаты не смогут рассмотреть законопроект "О дезинформации" в начале следующей сессии.

"Я думаю, что, возможно, следующая сессия, но точно не начало этой сессии. У нас еще медийный законопроект, еще общественное телевидение надо проголосовать, а только потом - закон о противодействии дезинформации. Это не февраль, я думаю, что и не март. Я думаю, что это уже весна-весна", - рассказал он.

Напомним, 17 января Минкульт представил законопроект о дезинформации, направлен на фактический контроль СМИ на период российской агрессии.

В частности, средства массовой информации предлагается штрафовать на крупные суммы за распространение дезинформации. В отдельных тяжелых случаях также предусматривается уголовная ответственность на срок до 7 лет тюремного заключение.