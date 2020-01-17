Законопроект "Про протидію дезінформації" планують внести до Ради в кінці лютого

Фото: Анатолій Максимчук (kmu.gov.ua)

За словами Анатолія Максимчука, законопроект буде на розгляді уряду ще близько місяця

Презентований Міністерством культури законопроект "Про протидію дезінформації" планують внести до Верховної ради в кінці лютого. Про це повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект буде на розгляді уряду ще близько місяця. Так, у понеділок 20 січня, на сайті Міністерства планується оприлюднення тексту законопроекту, а 28 січня - проведення широкого обговорення з експертами, депутатами та громадськістю.

"Ми організуємо стратегічний діалог, де протягом 7-8 годин будуть виявлятись всі проблемні дискусійні моменти цього законопроекту. Приблизно місяць ми хочемо на розгляд уряду, оскільки це урядовий законопроект. Ми хочемо внести його приблизно в кінці лютого місяця", - заявив Максимчук.

У свою чергу заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів у коментарі РБК-Україна, що депутати не зможуть розглянути законопроект "Про дезінформацію" на початку наступної сесії.

"Я думаю, що можливо наступна сесія, але точно не початок цієї сесії. В нас ще медійний законопроект, ще суспільне телебачення треба проголосувати, а лише потім - закон про протидію дезінформації. Це не лютий, я думаю, що і не березень. Я думаю, що це вже весна-весна", - розповів він.

Нагадаємо, 17 січня Мінкульт представив законопроект про дезінформацію, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.

Зокрема, засоби масової інформації пропонується штрафувати на великі суми за поширення дезінформації. В окремих важких випадках також передбачається кримінальна відповідальність на строк до 7 років тюремного ув'язнення.