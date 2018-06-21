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В Раде рассказали о спорных моментах законопроекта о нацбезопасности

НовостиПолитика    21.06.2018 - 12:28
Фото: Дмитрий Тимчук (РБК-Украина)
Фото: Дмитрий Тимчук (РБК-Украина)

При этом, по словам Тымчука, риска разбалансировать закон о нацбезопасности нет

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Дмитрий Тимчук сообщил, что во время обсуждения в сессионном зале законопроект "О национальной безопасности" вызвал споры среди народных депутатов. Об этом нардеп сказал в комментарии РБК-Украина.

"Есть момент, который сейчас вызывает споры. Вариант законопроекта, который был подан в сессионный зал с учтенными поправками, получил поддержку со стороны ЕС, НАТО и посольства США. Там сказано, что в этом виде документ соответствует стандартам НАТО. Впрочем, если туда будут вноситься какие-то другие (не согласованные с комитетом и западными партнерами, - ред.) поправки, рабочая совещательная международная группа снова будет изучать законопроект на предмет соответствия стандартам. Поэтому, если сейчас будут вноситься какие-то правки, это может разбалансировать закон. правки могу ь изменить смысл документа, а мы можем потерять время. Впрочем, пока, я думаю, что риска разбалансировать законопроект нет", - заявил Тимчук.

Парламентарий пояснил, что депутаты не голосуют за не поддержанные комитетом поправки, в связи с чем риск разбалансировки законопроекта почти отсутствует.

"Сейчас мы видим, что идет голосование, и ни одна из не поддержанных комитетом поправок не голосуется. Это хороший процесс. Комитетские правки будут голосоваться перед самым принятием законопроекта. Комитет редакционно учел более 100 поправок, а остальные были отклонены. Я думаю, что правки комитета поддержат. Тогда законопроект будет проголосован в той редакции, которая была согласована с представителями НАТО и ЕС", - добавил нардеп.

Напомним, глава парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная рада Украины проголосует за проект закона №8068 "О национальной безопасности" ориентировочно в 12:45 в четверг.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Тымчук, Верховная Рада, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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