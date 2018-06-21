У Раді розповіли про спірні моменти законопроекту про нацбезпеки

При цьому, за словами Тимчука, ризику розбалансувати закон про нацбезпеку немає

Член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, народний депутат Дмитро Тимчук повідомив, що під час обговорення у сесійній залі законопроект "Про національну безпеку" викликав суперечки серед народних депутатів. Про це нардеп сказав у коментарі РБК-Україна.

"Є момент, який зараз викликає суперечки. Варіант законопроекту, який був поданий у сесійну залу з врахованими правками, отримав підтримку з боку ЄС, НАТО та посольства США. Там сказано, що в цьому вигляді документ відповідає стандартам НАТО. Втім, якщо туди будуть вноситись якісь інші (не узгоджені з комітетом та західними партнерами, - ред.) поправки, робоча нарадча міжнародна група знову матиме вивчати законопроект на предмет відповідності стандартам. Тому, якщо зараз будуть вноситись якісь правки, це може розбалансувати закон. Правки можуть змінити сенс документу, а ми можемо втратити час. Втім, наразі, я думаю, що ризику розбалансувати законопроект немає", - заявив Тимчук.

Парламентар пояснив, що депутати не голосують за не підтримані комітетом поправки, у зв'язку з чим ризик розбалансування законопроекту майже відсутній.

"Зараз ми бачимо, що йде голосування, і жодна з не підтриманих комітетом правок не голосується. Це гарний процес. Комітетські правки будуть голосуватись перед самим прийняттям законопроекту. Комітет редакційно врахував понад 100 правок, а решта були відхилені. Я думаю, що правки комітету підтримають. Тоді законопроект буде проголосований у тій редакції, яка була погоджена з представниками НАТО та ЄС", - додав нардеп.

Нагадаємо, глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна рада України проголосує за проект закону №8068 "Про національну безпеку" орієнтовно о 12:45 у четвер.