Законопроект про мобілізацію. У Раді назвали передані Кабміну зауваження

"Основні, які можу назвати, - це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності та прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних", - розповів голова парламенту.

Крім того, додав він, йшлося також про низку соціальних гарантій для військовослужбовців.

За словами Стефанчука, конкретні терміни подачі доопрацьованого проекту закону не обговорювалися, адже "для нас важливий не строк, для нас важлива якість правового матеріалу, який надходить до Верховної ради".

Щойно нова редакція документа буде готова та передана урядом парламентарям, нардепи знову розпочнуть "предметний розгляд".

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроєкт розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

У документі містилося посилення заходів проти ухилянтів, зниження призовного віку до 25 років, електронні повістки і не лише. У профільному комітеті заявляли, що документ містить спірні питання. При цьому омбудсмен Дмитро Лубінець вказував на суперечність Конституції.

Після цього уряд 11 січня вирішив відкликати законопроект з Ради.

Раніше голова Міноборони Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроекту з урахуванням рекомендацій комітету з нацбезпеки вже є.

Детальніше про те, чому Рада завернула закон про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.