Законопроект про мобілізацію. У Раді анонсували написання компромісного варіанту

У законопроект про мобілізацію в Україні цього тижня розпочнуть вносити зміни з урахуванням, зокрема, зауважень від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Документ в нинішньому вигляді виноситися в парламент на голосування не буде.

Про це заявила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканала " Рада ".

"Ми уже розуміємо, що в оригінальному вигляді законопроект не буде голосуватися і прийматися", - сказала вона.

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" зазначила, що оновлена версія буде "більш компромісним варіантом" проекта закону про мобілізацію, він буде напрацьований Комітетом з питань безпеки та оборони.

Велика міжвідомча робоча група почне працювати над ним вже цього тижня, заявила Кравчук та додала, що окрім зауважень до документа з боку омбудсмена також "є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм".

"Все має бути в зрозумілий і справедливий спосіб", - наголосила вона.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроект, яким пропонується запровадити низку змін до процесу мобілізації.

Документ, зокрема, передбачає значні обмеження для ухилянтів - їм хочуть заборонити розпоряджатися своїм та придбати нове рухоме та нерухоме майно і не тільки.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що такі ініціативи суперечать Конституції.

Між тим перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко висловив думку, що, найімовірніше, у Раді ухвалять компромісну версію законопроекту про мобілізацію.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.