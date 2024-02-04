Законопроєкт про мобілізацію. Рада хоче пояснень від Міноборони щодо повісток в е-кабінеті

"Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті (військовозобов'язаних, - ред.). Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони", - сказав нардеп.

Він також додав, що є питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон. Чернєв пояснив, що мова йде про позбавлення права отримувати консульські послуги.

"Хочуть почути позицію Міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди", - пояснив парламентар.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Серед пропозицій уряд хоче, щоб повістки військовозобов'язаним надсилалися через електронний кабінет призовника. У першій версії Міноборони пропонувало, щоб повістки відправляли електронною поштою.

Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.