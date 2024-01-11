Законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання в Кабмін, - Арахамія

За його словами, сьогодні відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Там були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

"Головне питання - законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", - написав Арахамія.

Він нагадав, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - повідомив Арахамія.

Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

"За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", - резюмував голова фракції "Слуга Народу".

Що відбувається в Раді довкола законопроєкту щодо мобілізації

Нагадаємо, на сьогодні, 11 січня, у Верховній Раді було заплановане голосування у першому читанні щодо законопроєкту про щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який вніс уряд.

Вже цього ранку, за інформацією від джерел РБК-Україна відбулася зустріч лідерів парламентських фракцій із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Крім того, була і Погоджувальна рада у "закритому режимі".

При цьому засідання профільного Комітету з нацбезпеки також не відбулося, хоча анонсувалося, що сьогодні він має ухвалити своє рішення. Після чого могло б пройти голосування в Раді в першому читанні.

Детальніше про те, що відбувається в Раді і коли чекати рішень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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