Законопроект о мобилизации вернут на доработку в Кабмин, - Арахамия

По его словам, сегодня состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Там присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы", - написал Арахамия.

Он напомнил, что обсуждение документа проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с секретной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", - сообщил Арахамия.

Он добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

"По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения наработанные на комитете и в рабочих группах", - резюмировал глава фракции "Слуга Народа".

Что происходит в Раде вокруг законопроекта по мобилизации

Напомним, на сегодня, 11 января, в Верховной Раде было запланировано голосование в первом чтении по законопроекту об изменении правил мобилизации, военного учета и службы, внесенного правительством.

Уже этим утром, по информации от источников РБК-Украина, состоялась встреча лидеров парламентских фракций с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, был и Согласительный совет в "закрытом режиме".

При этом заседание профильного Комитета по нацбезопасности также не состоялось, хотя анонсировалось, что сегодня он должен принять решение. После чего могло пройти голосование в Раде в первом чтении.

Детальнее о том, что происходит в Раде и когда ждать решений - читайте в материале РБК-Украина.

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