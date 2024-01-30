Законопроект про мобілізацію: кому хочуть надати бронь

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради оновлений законопроект про мобілізацію. Зокрема, він передбачає бронь від призову для низки українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.
Згідно з текстом законопроекту, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:
При цьому документом передбачено, що порядок та організацію бронювання, критерії визначає Кабінет міністрів України.
Військовозобов'язаних, які отримали бронь на період мобілізації, хочуть зобов'язати уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.
Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Більш детально про законопроект - у матеріалі РБК-Україна.
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