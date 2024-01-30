Законопроект о мобилизации: кому хотят предоставить бронь

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду обновленный законопроект о мобилизации. В частности, он предусматривает бронь от призыва для ряда украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.
Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу:
При этом документом предусмотрено, что порядок и организацию бронирования, критерии определяет Кабинет министров Украины.
Военнообязанных, которые получили бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В частности, в законопроекте содержатся нормы о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и не только.
Более детально о законопроекте - в материале РБК-Украина.
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