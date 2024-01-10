Законопроект про мобілізацію. Комітет Ради ще не ухвалив рішення, є два варіанти

Парламентський Комітет з питань національної безпеки досі не ухвалив рішення щодо законопроекта про мобілізацію. Для збалансування документа є різні варіанти.
Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
"Наше завдання його збалансувати, зробити таким, що виконає і завдання Генштабу, і не буде порушувати конституційні права", - сказав нардеп.
За його словами, це можна зробити "по-різному", і є кілька способів.
"Між першим та другим читанням. Це один з варіантів, який розглядає комітет. Комітет ще не виніс рішення, бо у нас є напрацьовані зміни та рекомендації, які мають бути враховані між першим та другим читанням, якщо ми його винесемо в зал для голосування в першому читанні", - розповів Чернєв.
Також він висловився і про інший варіант - Комітет відправить проект закону до Міністерства оборони на доопрацювання.
"Комітет зробив свою роботу, але є ще питання від інших фракцій. Завтра ми чекаємо пропозицій від інших фракцій, які зміни вони хочуть бачити в цьому законопроекту. І тоді ми будемо визначатися в комітеті, який варіант пропонувати Верховній раді - приймати у першому читанні чи відправляти на доопрацювання в Міноборони, щоб воно вносило новий збалансований законопроект", - пояснив він.
Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується частково змінити порядок її проведення. Проект закону останні кілька днів розглядав Комітет з питань національної безпеки разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.
Раніше заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що у документі міститься багато спірних питань, і вони стосуються, зокрема, обмежень для ухилянтів. Він також розповів, що у Раді пропонують змінити норми про розсилання повісток через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.
Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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