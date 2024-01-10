Законопроект про мобілізацію. Комітет Ради ще не ухвалив рішення, є два варіанти

"Наше завдання його збалансувати, зробити таким, що виконає і завдання Генштабу, і не буде порушувати конституційні права", - сказав нардеп.

За його словами, це можна зробити "по-різному", і є кілька способів.

Які варіанти

"Між першим та другим читанням. Це один з варіантів, який розглядає комітет. Комітет ще не виніс рішення, бо у нас є напрацьовані зміни та рекомендації, які мають бути враховані між першим та другим читанням, якщо ми його винесемо в зал для голосування в першому читанні", - розповів Чернєв.

Також він висловився і про інший варіант - Комітет відправить проект закону до Міністерства оборони на доопрацювання.

"Комітет зробив свою роботу, але є ще питання від інших фракцій. Завтра ми чекаємо пропозицій від інших фракцій, які зміни вони хочуть бачити в цьому законопроекту. І тоді ми будемо визначатися в комітеті, який варіант пропонувати Верховній раді - приймати у першому читанні чи відправляти на доопрацювання в Міноборони, щоб воно вносило новий збалансований законопроект", - пояснив він.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується частково змінити порядок її проведення. Проект закону останні кілька днів розглядав Комітет з питань національної безпеки разом з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ.

Раніше заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що у документі міститься багато спірних питань, і вони стосуються, зокрема, обмежень для ухилянтів. Він також розповів, що у Раді пропонують змінити норми про розсилання повісток через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.