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Законопроект о мобилизации. Комитет Рады еще не принял решение, есть два варианта

Фото: в Раде высказались о способах сбалансировать законопроект о мобилизации (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности до сих пор не принял решение о законопроекте о мобилизации. Для сбалансирования документа есть разные варианты.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".

"Наша задача его сбалансировать, сделать выполнимой и задачу Генштаба, и не будет нарушать конституционные права", - сказал нардеп.

По его словам, это можно сделать "по-разному", и есть несколько способов.

какие варианты

"Между первым и вторым чтением. Это один из вариантов, который рассматривает комитет. Комитет еще не вынес решения, потому что у нас есть наработанные изменения и рекомендации, которые должны быть учтены между первым и вторым чтением, если мы его вынесем в зал для голосования в первом чтении", - рассказал Чернев.

Также он высказался и о другом варианте - Комитет отправит проект закона в Министерство обороны на доработку.

"Комитет сделал свою работу, но есть еще вопросы от других фракций. Завтра мы ждем предложений от других фракций, какие изменения они хотят видеть в этом законопроекте. И тогда мы будем определяться в комитете, какой вариант предлагать Верховной раде - принимать в первом чтении или отправлять на доработку в Минобороны, чтобы она вносила новый сбалансированный законопроект", - объяснил он.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря 2023 Кабинет министров внес в Совет законопроект о мобилизации. Документ предлагает частично изменить порядок ее проведения. Проект закона в последние несколько дней рассматривал Комитет по вопросам национальной безопасности вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ.

Ранее заместитель председателя Комитета по нацбезопасности Егор Чернев отметил, что в документе содержится много спорных вопросов, и они касаются, в частности, ограничений уклоняющихся. Он также рассказал, что в Раде предлагают изменить нормы рассылки повесток через электронную почту и отсрочку для некоторых категорий населения.

Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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