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Законопроект Конгресу дозволяє Байдену конфісковувати російські активи, - посол

Фото: посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова (Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Запропонований у Палаті представників Конгресу США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт про мир у XXI столітті через силу") передбачає конфіскацію російських активів на користь України та розширення санкцій проти Москви.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна із посиланням Державну на її публікацію у Facebook.

 

За її словами, законопроектом президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.

Крім того, законопроект передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт,  у якому зазначити кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії, розповіла посол.

"Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії, та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США", - повідомила Маркарова.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити сенатський законопроект про національну безпеку на чотири окремі законопроекти, яким фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів виділили в окремий документ.

Текст законопроекту про допомогу Україні, який запропонував Джонсон 17 квітня. Усі деталі пропозиції - у матеріалі РБК-Україна.

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