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Законопроект Конгресса позволяет Байдену конфисковывать российские активы, - посол

Фото: посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова (Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Предложенный в Палате представителей Конгресса США 21st Century Peace through Strength Act ("Акт о мире в XXI веке через силу") предусматривает конфискацию российских активов в пользу Украины и расширение санкций против Москвы.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную на ее публикацию в Facebook.

По ее словам, законопроектом президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Кроме того, законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании, рассказала посол.

"Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица идентифицированного в вышеупомянутом отчете как такового, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеупомянутым критериям санкционирования в США", - сообщила Маркарова.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить сенатский законопроект о национальной безопасности на четыре отдельных законопроекта, которым финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов было выделено в отдельный документ.

Текст законопроекта о помощи Украине, предложенному Джонсоном 17 апреля. Все детали предложения – в материале РБК-Украина.

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