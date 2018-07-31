Законопроект о гуманитарном разминировании внесут в Раду в середине августа, - нардеп

Работа над законопроектом продолжалась полтора года

Рабочая группа комитета по вопросам нацбезопасности доработает законопроект о гуманитарном разминировании за две недели и планирует зарегистрировать его в середине августа. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук.

"Сегодня рабочая группа комитета рассмотрела законопроект о гуманитарном разминировании. Мы его продолжим дорабатывать и где-то до 10 августа завершим. Две недели будет достаточно для его окончательной доработки и регистрации. Он будет зарегистрирован в августе. Как только Рада начнет работу, будем выносить его на первое чтение", - сообщил Тетерук.

По его словам, в разработке законопроекта принимают участие представители посольства США и миссии ОБСЕ.

"Сегодня презентовали законопроект на рабочей группе. Высказываются замечания международных экспертов. Присутствовали представители посольства США, ОБСЕ, а также представители Министерства обороны, ГСЧС и другие. Выслушали все другие замечания, но в целом, мы получили благоприятный отзыв от иностранных партнеров. Теперь будем выписывать, чтобы законопроект отвечал всем современным требованиям по гуманитарному разминированию", - добавил он.

Член комитета отметил, что работа над законопроектом продолжалась полтора года. Завершить работу над текстом не позволяли разные позиции сторон в вопросе предоставления донорской помощи со стороны других стран.

"Разные видения специалистов не позволяли его подавать (зарегистрировать в Раде - ред.). Моя позиция заключается в том, что мы должны создать эффективный механизм, который бы позволял Украине использовать донорскую помощь других стран и не создавать конфликтных ситуаций, когда такая помощь не может предоставляться милитаристским министерствам. Например, Министерству обороны. Речь идет о том, чтобы мы создали действенный механизм и проводили гуманитарное разминирование территорий с привлечением помощи частных компаний, куда очень много государств, которые поддерживают Украину в нашей борьбе против РФ, готовы вкладывать деньги. Это бы значительно уменьшило нагрузку на государственный бюджет. Зато другие позиции заключаются в том, что мы должны создать преференции для какого-то отдельного ведомства: МОУ или ГСЧС. Это не приемлемо, ведь это будет нагружать бюджет", - добавил Тетерук.

Напомним, 19 июля пресс-служба ГСЧС сообщила о том, что Дания поможет Украине в разминировании территорий.