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Объединенные силы разминировали окрестности Пивденного

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 10:28
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)
Фото: Пивденное (facebook.com/u.soborna)

Местные жители просили разминировать местность после обстрелов

Украинские военные разминировали окрестности поселка Пивденное под оккупированной Горловкой. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины по заявлениям Донецкой областной военно-гражданской администрации и обращениям местных жителей Пивденного 2 июня провели разминирование местности вокруг населенного пункта.

"Подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области, которые не включены в состав Объединенных сил, задачу по разминированию местности не выполняли, находясь в резерве", - говорится в сообщении.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

 

Напомним, ране сообщалось, что в Пивденном обнаружено 360 взрывоопасных предметов. До этого в пресс-центре Объединенных сил заявили, что боевики обстреливают поселок зажигательными боеприпасами.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, Донецкая область, разминирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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