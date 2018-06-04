Объединенные силы разминировали окрестности Пивденного

Местные жители просили разминировать местность после обстрелов

Украинские военные разминировали окрестности поселка Пивденное под оккупированной Горловкой. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины по заявлениям Донецкой областной военно-гражданской администрации и обращениям местных жителей Пивденного 2 июня провели разминирование местности вокруг населенного пункта.

"Подразделения ГУ ГСЧС в Донецкой области, которые не включены в состав Объединенных сил, задачу по разминированию местности не выполняли, находясь в резерве", - говорится в сообщении.

Важливо! Підрозділи ЗС України зі складу Об’єднаних сил, реагуючи на заяву від Донецької обласної ВЦА та звернення... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

Напомним, ране сообщалось, что в Пивденном обнаружено 360 взрывоопасных предметов. До этого в пресс-центре Объединенных сил заявили, что боевики обстреливают поселок зажигательными боеприпасами.