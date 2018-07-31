Законопроект про гуманітарне розмінування внесуть у Раду в середині серпня, - нардеп

Робота над законопроектом тривала півтора роки

Робоча група комітету з питань нацбезпеки допрацює законопроект про гуманітарне розмінування за два тижні і планує зареєструвати його в середині серпня. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук.

"Сьогодні робоча група комітету розглянула законопроект про гуманітарне розмінування. Ми його продовжимо допрацьовувати і десь до 10 серпня завершимо. Два тижні буде достатньо для його остаточного доопрацювання і реєстрації. Він буде зареєстрований в серпні. Як тільки Рада почне роботу, будемо виносити його на перше читання", - повідомив Тетерук.

За його словами, в розробці законопроекту приймають участь представники посольства США та місії ОБСЄ.

"Сьогодні законопроект презентували на робочій групі. Висловлюються зауваження міжнародних експертів. Були присутні представники посольства США, ОБСЄ, а також представники Міністерства оборони, ДСНС і інші. Вислухали всі інші зауваження, але в цілому, ми отримали схвальний відгук від закордонних партнерів. Тепер будемо виписувати, щоб законопроект відповідав всім сучасним вимогам щодо гуманітарного розмінування", - додав він.

Член комітету зазначив, що робота над законопроектом тривала півтора роки. Завершити роботу над текстом не дозволяли різні позиції сторін в питанні надання донорської допомоги з боку інших країн.

"Різні бачення спеціалістів не дозволяли його подавати (зареєструвати в Раді, - ред.). Моя позиція полягає в тому, що ми маємо створити ефективний механізм, який би дозволяв Україні використовувати донорську допомогу інших країн і не створювати конфліктних ситуацій, коли така допомога не може надаватись мілітарним міністерствам. Наприклад, Міністерству оборони. Йдеться про те, щоб ми створили дієвий механізм і проводили гуманітарне розмінування територій з залученням допомоги приватних компаній, куди дуже багато держав, які підтримують Україну в нашій боротьбі проти РФ, готові вкладати гроші. Це б значно зменшило навантаження на державний бюджет. Натомість інші позиції полягають в тому, що ми маємо створити преференції для якогось окремого відомства: МОУ або ДСНС. Це не прийнятно, адже це буде навантажувати бюджет", - додав Тетерук.

Нагадаємо, 19 липня прес-служба ДСНС повідомила про те, що Данія допомагатиме Україні в розмінуванні територій.