Законопроект о "Дия Сити" игнорирует требования ІТ-сообщества, - Рудык

Партия "Голос" не поддержала принятый законопроект о "Дия Сити" (№4303) из-за неучтенных требований ІТ-сообщества и игнорирования правок фракции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Голос" Кира Рудык.
"Наша позиция последовательна: не поддержали до первого чтения, не стали это делать и во втором. Документ не учитывал всех требований IT-сообщества к первому чтению. Представленные нами правки ко второму чтению также не были учтены", - пояснила депутат.
Речь идет о правках "Голоса", которые предусматривали защиту ІТ-специалистов:
"К сожалению, эти моменты в законе не учтены. Если мы действительно хотим закрепить за Украиной имидж современной и развитой страны, нужно обеспечивать доверие и предсказуемость. Доверие приобретается только если изменения в законы целесообразными и согласованными. Иначе, мировые компании не будут открывать свои центры разработки", - подчеркнула лидер партии.
Напомним, сегодня парламент принял во втором чтении законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити".