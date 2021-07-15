Законопроект о "Дия Сити" игнорирует требования ІТ-сообщества, - Рудык

"Наша позиция последовательна: не поддержали до первого чтения, не стали это делать и во втором. Документ не учитывал всех требований IT-сообщества к первому чтению. Представленные нами правки ко второму чтению также не были учтены", - пояснила депутат.

Речь идет о правках "Голоса", которые предусматривали защиту ІТ-специалистов:

ФЛП, которые предоставляют услуги ІТ-компаниям (их не должны принуждать вступать в "Дия Сити");

создание объединений резидентов "Дия Сити" и участие в них компаний (это должно остаться вне регулирования, ведь никого нельзя заставить стать членом общественного объединения);

аннулирование требований проводить аудит стартапам и малому IT-бизнесу (большинство критики от ІТ - именно об аудите) и возможность для компаний обжаловать решение о лишении их статуса резидента "Дия Сити" в суде и сохранять статус до решения суда (предохранитель против возможных злоупотреблений со стороны регулятора).

"К сожалению, эти моменты в законе не учтены. Если мы действительно хотим закрепить за Украиной имидж современной и развитой страны, нужно обеспечивать доверие и предсказуемость. Доверие приобретается только если изменения в законы целесообразными и согласованными. Иначе, мировые компании не будут открывать свои центры разработки", - подчеркнула лидер партии.