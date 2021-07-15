UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Законопроект о "Дия Сити" игнорирует требования ІТ-сообщества, - Рудык

Автор: РБК-Украина

Партия "Голос" не поддержала принятый законопроект о "Дия Сити" (№4303) из-за неучтенных требований ІТ-сообщества и игнорирования правок фракции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Голос" Кира Рудык.

"Наша позиция последовательна: не поддержали до первого чтения, не стали это делать и во втором. Документ не учитывал всех требований IT-сообщества к первому чтению. Представленные нами правки ко второму чтению также не были учтены", - пояснила депутат.

Речь идет о правках "Голоса", которые предусматривали защиту ІТ-специалистов:

  • ФЛП, которые предоставляют услуги ІТ-компаниям (их не должны принуждать вступать в "Дия Сити");
  • создание объединений резидентов "Дия Сити" и участие в них компаний (это должно остаться вне регулирования, ведь никого нельзя заставить стать членом общественного объединения);
  • аннулирование требований проводить аудит стартапам и малому IT-бизнесу (большинство критики от ІТ - именно об аудите) и возможность для компаний обжаловать решение о лишении их статуса резидента "Дия Сити" в суде и сохранять статус до решения суда (предохранитель против возможных злоупотреблений со стороны регулятора).

"К сожалению, эти моменты в законе не учтены. Если мы действительно хотим закрепить за Украиной имидж современной и развитой страны, нужно обеспечивать доверие и предсказуемость. Доверие приобретается только если изменения в законы целесообразными и согласованными. Иначе, мировые компании не будут открывать свои центры разработки", - подчеркнула лидер партии.

Напомним, сегодня парламент принял во втором чтении законопроект №4303 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине. Он предусматривает спецрежим налогообложения резидентов "Дия Сити".

Читайте РБК-Украина в Google News
ITКира РудикДия Сити