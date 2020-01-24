Законопроект о дезинформации не предусматривает тюремное заключение, - министр

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законопроект о противодействии дезинформации не предусматривает тюремное заключение. Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

По словам Бородянского, если в течение года насчиталось три таких случая, наступает уголовная ответственность.

"Об уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это - дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Министр объяснил, что документ в качестве наказания предусматривает только общественно-полезные работы.

"Чтобы вынести такой приговор, суд обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ. Мы предусмотрели предохранители, чтобы добросовестного человека, нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - отметил Бородянский.

Напомним, направленного на фактический контроль СМИ на период российской агрессии

Ранее этот законопроект также раскритиковала Европейская федерация журналистов. В организации считают, что закон будет использоваться не для борьбы с российской пропагандой, а для преследования украинских журналистов.

РБК-Украина писало, что 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации. Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.