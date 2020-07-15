Законопроект о децентрализации готов на 90%, - Костин

Фото: Андрей Костин (facebook.com.Sluganarodu AndriyKostin)

Костин считает, что законопроект о децентрализации должен получить поддержку большинства парламентских сил

Представитель Украины в политической подгруппе Минской ТКГ, глава комитета Верховной рады по правовой политике Андрей Костин заявил, что все особенности местного самоуправления на Донбассе будут урегулированы законом о децентрализации. Сейчас законопроект готов на 90 процентов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы и "особый статус": что происходит в переговорах по Донбассу".

По его словам, законопроект о децентрализации несколько месяцев обсуждают с различными ассоциациями местного самоуправления и сейчас он почти готов. Также Костин добавил, что для необходимых 300 голосов "за" в сессионном зале этот законопроект должен получить поддержку большинства парламентских сил.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак предлагал Украине подать проект закона о поправках в отношении оккупированных территорий, без них, по его мнению, невозможно обсуждать проекты законов об особом статусе Донбасса.

Также РБК-Украина сообщало, что закон об "особом статусе" ОРДЛО на временной основе вступает в силу после проведения там выборов.