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Законопроект про децентралізацію готовий на 90%, - Костін

Київ, Середа 15 липня 2020 09:31
Законопроект про децентралізацію готовий на 90%, - Костін
Фото: Андрій Костін (facebook.com.Sluganarodu AndriyKostin)
Автор: Андрій Козловський

Костін вважає, що законопроект про децентралізацію повинен отримати підтримку більшості парламентських сил

Представник України в політичній підгрупі Мінської ТКГ, голова комітету Верховної ради з правової політики Андрій Костін заявив, що всі особливості місцевого самоврядування на Донбасі будуть врегульовані законом про децентралізацію. Наразі законопроект готовий на 90 відсотків.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори і "особливий статус": що відбувається у переговорах по Донбасу".

За його словами, законопроект про децентралізацію кілька місяців обговорюють з різними асоціаціями місцевого самоврядування і наразі він майже готовий. Також Костін додав, що для необхідних 300 голосів "за" в сесійній залі цей законопроект повинен отримати підтримку більшості парламентських сил.

Нагадаємо, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак пропонував Україні подати проект закону про поправки щодо окупованих територій, без них, на його думку, неможливо обговорювати проекти законів про особливий статус Донбасу.

Також РБК-Україна повідомляло, що закон про "особливий статус" ОРДЛО на тимчасовій основі набуває чинності після проведення там виборів.

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